Nicolás Maduro: Tenemos neutralizados a 3 grupos que insisten en atentar contra la paz del país

El presidente de la República, Nicolás Maduro, habló este domingo 20 de agosto, en el programa José Vicente Hoy, y aseguró que “Tenemos neutralizados a tres grupos que insisten en atentar contra la paz del país”, incluyendo al comando que lideró el ataque del Fuerte Paramacay, el pasado 6 de agosto.

“Todos los autores materiales y parte de los intelectuales están capturados.Todos han confesado y se les encontraron pruebas que nos han llevado a determinar que los factores que conspiran desde Estados Unidos han activado tres grupos: uno, el que se activó para asestar el golpe de Estado de abril de 2002, algunos de ellos residenciados entre Colombia, Costa Rica, Miami, Portugal y España; otro grupo está agrupado en el mal llamado Golpe Azul, movimiento que pretendió insurreccionarse en 2015; y un tercer grupo del cual forma parte el excapitán de la Guardia Nacional que lideró el asalto terrorista al Fuerte Paramacay”, dijo.

Asimismo, apuntó que frente a las criticas y señalamientos internacionales: “Hemos hecho un plan para convocar a una gran cumbre mundial de solidaridad con el pueblo de Venezuela”.

“Un plan contra las amenazas de Donald Trump y en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró. El Presidente destacó que aspira que “la Celac dé un paso adelante y convoque una reunión por el diálogo y la paz de Venezuela”, dijo.

Igualmente, destacó que aunque Venezuela afronta múltiples adversidades, como “la guerra económica”, y la baja de petroleo “hicimos un milagro social”.

“Habiendo enfrentado estos 3 demonios, quiebre de dependencia petrolera, guerra económica inducida (…) Venezuela se va a recuperar y va a superar la situación que estamos enfrentando”, destacó.

El Presidente aseguró que en la actualidad Venezuela enfrenta una “campaña mediática mundial”, por parte de medios de comunicación como: “CNE, The Washington Post, The New York Times (…) en el mundo hay una hegemonía comunicacional, esta hegemonía esta puesta al servicio de una campaña inclemente contra la revolución bolivariana”, enfatizó Maduro durante la entrevista.

El Mandatario hizo alusión a algunas de las publicaciones de los medios y aseguró que “ponían el mundo al revés” al presentar a los manifestantes que “quemaban gente” como los héroes.

Maduro enfatizó en que fueron los valores los que llevaron a la victoria del 30 de julio, al mismo tiempo que aseguró que las próximas elecciones tendrán el mismo desenlace para el bando oficialista.

“Con lo que hemos vivido el 30 de julio, las elecciones heroicas, la Venezuela heroica que vimos en las elecciones de la Constituyente se demuestra que uno debe perseverar por el camino de dos valores: la lealtad y el amor”, recalcó.