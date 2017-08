32 Síntomas De Los Ataques De Ansiedad

Los 32 síntomas asociados a los ataques de ansiedad. Es necesario que la persona que sufra un ataque de ansiedad no se centre en estos síntomas. Su atención debe proyectarse hacia aspectos más útiles como hacer alguna actividad constructiva, ejercicio, aprender alguna materia o destreza. El objetivo es escapar de la trampa de estos síntomas ya que la angustia que generan produce más ansiedad.

La siguiente lista de síntomas incluye los más comunes, reportados por personas que sufren ansiedad. La lista es bastante extensa, puede haber síntomas que experimentes y que no estén en el listado. Esto no quiere decir que estés más enfermo o que sufras de alguna otra cosa. Todos somos biológicamente diferentes y algunas personas simplemente reaccionan de manera diferente durante un ataque de ansiedad.

Si tienes algún síntoma que no aparezca en esta lista puedes dejar un comentario al final de este artículo describiendo las sensaciones que experimentas.

Los síntomas de la ansiedad

1) Sensaciones de ahogo y dificultad para respirar.

Estas sensaciones son algunos de los síntomas más angustiantes. A veces se siente como si alguien le hubiera puesto una almohada en su cara.

Recuerda una cosa muy importante: esta experiencia es sólo una sensación causada por los impulsos nerviosos exagerados. Estos síntomas no pueden hacerte daño, no se detiene la respiración.

2) Dolor de pecho.

Causado por la tensión muscular. Los dolores en el pecho pueden hacerte sentir mucho miedo. La sensación inicial de cualquier persona con un ataque de ansiedad y que tiene dolores en el pecho es que se está muriendo de un ataque al corazón. Esto no es cierto. El dolor en el corazón es muy diferente a este dolor y muy a menudo no se inicia en el pecho.

La respiración profunda y otros ejercicios de relajación son una manera muy eficaz de disminuir estos síntomas desagradables. Si puedes conseguir que alguien te dé unos masajes a tu espalda, hombros y pecho, te ayudará a relajar los músculos cansados y doloridos.

3) Latidos acelerados del corazón, latido lento del corazón, palpitaciones.

La ansiedad aumenta los niveles de adrenalina en el torrente sanguíneo haciendo que el corazón se acelere. Esto es perfectamente natural. Una disminución del ritmo cardíaco es también una característica común de la ansiedad, de nuevo, no significa que tu corazón deje de latir.

4) Nudo en la garganta y dificultad para respirar.

Globo o bolo histérico es el término correcto para este síntoma. Es causado porque los músculos de la garganta se contraen ante la ansiedad o el estrés.

A veces sientes como que no puedes tragar nada. Este es otro ejemplo de un síntoma que mejorará si no se le da ninguna credibilidad. Ciertamente es muy desagradable pero totalmente inocuo y no hará que dejes de respirar, comer o beber.

5) La piel pierde color (palidez).

La sangre de los finos vasos sanguíneos es desviada a los músculos durante la respuesta de “lucha o huida”.

No hay que alarmarse y volverá a la normalidad cuando el cuerpo comience a normalizarse después de un ataque. Algunas personas con ansiedad generalizada pueden ponerse un poco más pálidos de lo normal.

6) Transpiración.

La sudoración es una reacción normal del cuerpo y está diseñada para reducir la temperatura del cuerpo. A medida que el cuerpo se calienta el sudor se libera en él a través de las glándulas sudoríparas.

Durante los períodos de ansiedad el cuerpo se está preparando, ya sea para huir o pelear, y libera sudor para tratar de enfriar el cuerpo. Los niveles de sudor vuelven a la normalidad a medida que la ansiedad disminuye.

7) Temblor o estremecimiento.

Todos temblamos o nos estremecemos cuando estamos nerviosos o tenemos frío. El temblor es una reacción normal ante el temor y o una disminución de la temperatura corporal.

Durante la ansiedad es muy normal experimentar temblores o escalofríos. Pasarán cuando acabe el ataque de ansiedad.

8) Dolor en los hombros y cuello, y entumecimiento en la cara o la cabeza.

Cuando el cuerpo está bajo estrés estas áreas del cuerpo suelen ser las primeras que se ponen tensas. El entumecimiento facial puede ser muy inquietante pero por lo general no hay por qué preocuparse y es resultado de esta tensión.

9) Indigestión, ardor de estómago, estreñimiento y diarrea.

Durante los períodos de ansiedad, el cuerpo desvía sangre de varias partes del cuerpo a los tejidos musculares con el fin de proporcionarles el oxígeno necesario para ellos y dar una respuesta de lucha o huida.

El tracto digestivo es una de las áreas en donde más se utiliza la sangre. La sangre es enviada allí para absorber los nutrientes de los alimentos que comemos. Cuando la sangre es desviada de su estómago durante la ansiedad, la digestión se ralentiza y los músculos alrededor del estómago puede llegar a ser anudados. Esto puede causar indigestión, acidez estomacal y diarrea o estreñimiento.

10) Síntomas de infección del tracto urinario.

La ingesta de medicamentos puede hacer que la orina sea bastante oscura, como cuando se tiene una infección del tracto urinario. Siempre es aconsejable que este tipo de cosas sean revisadas por su médico, pero incluso si tienes una infección ésta puede ser tratada fácilmente.

Beber mucha agua siempre es aconsejable.

11) Erupciones en la piel.

Erupciones en la piel, manchas o sequedad son síntomas muy comunes de la ansiedad y el estrés. Es muy común que salgan eczemas alrededor de la nariz, las mejillas y la frente. No hay por qué preocuparse y por lo general desaparecen cuando la persona comienza a sentirse mejor.

12) Debilidad en los brazos y hormigueo en las manos o los pies.

La respuesta de lucha o huida es una reacción muy intensa y tiene un profundo efecto en las sensaciones corporales.

El hormigueo generalmente es causado por la acumulación de dióxido de carbono en la sangre de las extremidades. Estos síntomas no son perjudiciales y todo volverá a la normalidad. El ejercicio ligero es muy útil para revertir estas sensaciones.

Esta clase de síntoma no quiere decir que se esté experimentando un accidente cerebrovascular u otra afección neurológica.

13) Sensación de descarga eléctrica en cualquier parte del cuerpo.

El sistema nervioso es una red muy compleja de nervios eléctricamente cargados. Se encuentran en cada centímetro cuadrado del cuerpo, en torno a todos los órganos, músculos y a través de la piel, el órgano más grande del cuerpo.

Los impulsos anormales de los nervios debido a la ansiedad pueden causar una amplia gama de sensaciones extrañas. Aunque son inofensivas pueden resultar muy inquietantes.

14) Sequedad en la boca.

Como los líquidos son desviados durante la ansiedad para su uso en otras partes del cuerpo, la boca se seca. Bebe agua o chupa un caramelo para lubricar la boca. En casos extremos, el médico puede recetar a la persona un líquido para hacer esto, pero es caro.

Este síntoma tampoco puede hacerte daño y desaparece cuando se elimina la ansiedad.

15) Insomnio.

Uno de los efectos más inquietantes de la ansiedad es el insomnio, la incapacidad para dormirse o permanecer dormido. Es importante recuperar los patrones regulares de sueño. Te invito a visitar el siguiente artículo en el que hay un audio con instrucciones sobre Cómo conseguir un sueño de calidad.

16) Pesadillas.

Las pesadillas tienden a imitar lo que está pasando en nuestra vida diaria. Si estamos relajados y contentos tendremos felices sueños.

Las pesadillas son desagradables pero inofensivas. Practica ejercicios de relajación como la respiración profunda antes de dormirte.

17) Los temores de perder el control o volverse loco.

Ten por seguro que no te vas a volver loco. Volverse loco no es un acto consciente. Los que están sufriendo enfermedades mentales graves no son conscientes de su viaje a la locura. No te has vuelto loco. El cerebro está cansado, pero no loco.

Si la persona está ansiosa, enojada, triste o estresada, sus pensamientos se ven afectados no sólo por el estado de ánimo, sino también por la química del cuerpo. Los niveles de oxígeno en la sangre puede afectar la actividad cerebral y el sistema nervioso central al igual que muchas otras sustancias químicas del cuerpo como la adrenalina, las hormonas y las vitaminas.

A medida que el cuerpo se relaja, se siente menos ansioso y los procesos de pensamiento vuelven a la normalidad.

18) Aumento de la depresión y pensamientos suicidas.

La depresión es una serie de desequilibrios químicos que tiene fuertes vínculos con los trastornos de ansiedad y puede ser un efecto secundario de los mismos. La ansiedad tiene muchas características de la depresión y la puede simular con bastante fuerza.

19) Irritabilidad.

Una persona está más irritable cuando se siente cansada o enferma. Una de las principales causas de la ira es en realidad la tristeza.

La irascibilidad también es una reacción normal ante el temor.

20) Síntomas como la “gripe”.

La gripe causa debilidad, sudoración y dolor. La ansiedad puede tener un efecto similar, se debilitan los músculos y se sienten doloridos.

21) Distorsión de la visión.

La liberación de adrenalina provoca muchos cambios físicos con el fin de preparar el cuerpo para un peligro inminente.

Durante la respuesta de ansiedad, el cuerpo prepara a los ojos para notar ligeros movimientos, cosa que hace mediante la dilatación de las pupilas permitiendo más entrada de luz. Por esta razón las personas ansiosas se vuelven más sensibles a la luz brillante y suelen llevar gafas de sol para reducir al mínimo la fatiga visual que causa.

22) Audición perturbada.

Esto se conoce como tinitus y generalmente se experimenta como silbidos o ruidos en uno o ambos oídos.

23) Los problemas hormonales.

La ansiedad puede afectar a varios sistemas del cuerpo, uno de los cuales es el sistema endocrino. Este sistema se encarga de equilibrar las glándulas que secretan hormonas en el cuerpo.

El cerebro controla los niveles de estas sustancias. Si el sistema nervioso del cerebro está perturbado puede causar pequeñas irregularidades en la secreción de estas sustancias químicas.

Los niveles hormonales se estabilizan cuando los niveles de ansiedad vuelven a la normalidad. Hay algunos casos en los que este desajuste hormonal causa serios problemas. El médico puede corregirlos.

Las mujeres pueden encontrar que su ciclo menstrual se altera y los hombres pueden descubrir que tienen cambios de humor porque los niveles de testosterona se ven afectados.

24) Dolores de cabeza y sensación de tener una banda apretada alrededor de la cabeza.

Como se señaló anteriormente, la tensión en el cuello y los hombros puede causar malestar inmenso, migraña y entumecimiento. La sensación de tener una banda apretada alrededor de la cabeza es causado por la tensión muscular en la vaina de los músculos que cubren el cráneo. La constricción de los vasos sanguíneos y los nervios dentro de este tejido pueden causar síntomas muy severos incluyendo dolor en los ojos, la cara y los dientes.

25) Dolor en los ojos.

La lubricación de los ojos se ve reducida porque los fluidos corporales se desvían a otros lugares durante la ansiedad. La persona puede sentir dolor en los ojos.

26) Agorafobia.

La agorafobia es una respuesta natural a la ansiedad y el instinto de conservación. Si nos sentimos amenazados tenemos la tendencia a retirarnos a un lugar seguro como una tortuga en su caparazón.

Es importante obtener el control de este síntoma a las primeras de cambio. La evitación de las situaciones no es una herramienta eficaz en la lucha contra la agorafobia.

27) Alucinaciones.

Las alucinaciones pueden ser muy atemorizantes si la persona no entiende lo que son y de dónde vienen. Las alucinaciones son un ejemplo más de los síntomas transitorios.

Consulta a tu médico si ves que las alucinaciones no mejoran cuando el ataque de ansiedad pasa, ya que pueden ser un efecto secundario de los medicamentos que te han prescrito.

28) Hormigueo o sensación de alfileres que se clavan en la piel.

Las terminaciones nerviosas de la piel se llenan de impulsos eléctricos. Se puede sentir hormigueo o cosquilleo. No pueden hacerte daño.

29) Aumento de la sensibilidad a la luz, el sonido, tacto y olfato.

Todas estas sensibilidades son para preparar tus sentidos ante un peligro inminente durante la respuesta de lucha o huida.

30) Hiperactividad.

La hiperactividad en un ataque de ansiedad es una manera de describir una serie de síntomas que incluyen hablar más rápido. Puede hacer que la persona se sienta confundida e irracional y puede hacer que cosas que normalmente no haría.

31) Dolor en la cara o la mandíbula que se asemeja a un dolor de muelas.

La mayor parte de este síntoma es causado por la tensión, no sólo en la cara, el cuello y los hombros, también se puede referir dolor en la mandíbula y los dientes.

32) Desrealización y despersonalización.

La desrealización es la sensación de que todo lo que rodea a la persona no es real. Es como si estuviera en un sueño, como si estuviera viendo todo a través de una niebla o algún tipo de filtro.

Pregunta frecuente

1) ¿Qué hacer ante los ataques de ansiedad?

Según el profesor Paul Salkovskis, Profesor de Psicología Clínica y Ciencia Aplicada de la Universidad de Bath, es bueno enfrentarse al miedo porque así te darás cuenta de que nada es tan grave como parece.

Mientras te enfrentas al miedo, concéntrate en tu respiración. Inhala profundamente y siente como tus pulmones se van inflando como globos. A continuación exhala lentamente el aire. Puedes repetir este paso 10 veces.