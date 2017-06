Hermann Escarrá llama al MP a respetar el texto fundamental de la Constitución

El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, corredactor de la Constitución Bolivariana, aprobada por el pueblo venezolano en 1999, llamó este viernes al Ministerio Público a respetar el texto fundamental de la Carta Magna y que “estudie bien la relación entre la Reserva Legal Inferior y la Reserva Constitución como norma suprema”.

Aludió de esta manera a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para la nulidad de las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Durante el Foro Ciclo Constituyente, realizado en el auditorio de Pdvsa de Monagas, Escarrá advirtió que “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.

¿Será que no hemos sabido interpretar cabalmente el capítulo 7 de la Constitución?, preguntó.

Hizo un exhortó a la titular del MP para que no convierta este organismo en un partido político, dado que convocar a las venezolanas y los venezolanos al piso cuatro del TSJ a firmar y a hacerse parte como terceros interesados y rechazar el llamado a una ANC “nada tiene que ver como elementos jurídicos. Se desplaza hacia la controversia política, no jurídica y no menos Constitucional”.

“Respetemos la Constitución, la misma que negaron, la misma por la que no votaron y la misma que dicen ahora defender. Yo les pido con respeto: vamos a considerarla y a defenderla, ella es la norma suprema y el presidente Nicolás Maduro lo único que ha hecho es invocar las tres normas referidas a la ANC que están previstas en la Constitución; primero es la Norma Constitucional que una Norma Legal, sub legal, Resolución, Acto individualizado, Acto administrativo o material, eso lo sabe un estudiante de primer año de Derecho. Por lo tanto pido respetuosamente que respetemos la Carta Magan, el texto fundamental”, indicó.

Fuente: CorreoDelOrinoco