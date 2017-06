Ministro Adán Chávez: ¡Rodríguez Torres es un farsante! (+Video)

El ministro del Poder Popular para la Cultura y miembro de la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, Adán Chávez, rechazó contundentemente que un grupo de dirigentes políticos que formaban parte del chavismo, utilicen la imagen de su hermano, el Comandante Hugo Chávez, para darle la espalda al Presidente Nicolás Maduro y formar nuevos movimientos que, supuestamente, sí representan el “verdadero legado de Chávez”. Mencionó específicamente a Miguel Rodríguez Torres como uno de estos políticos, a quien calificó sin dudarlo de ser un farsante.

Rodríguez Torres se proyecta “supuestamente como uno de los más leales a (Hugo) Chávez”, explicó el ministro Adán Chávez, entrevistado en el programa “Con Amorín” de VTV. “Se sigue vendiendo como más chavista que Chávez, ¡pero es un farsante! Hay que decírselo así a todo el pueblo. ¡Que nadie se deje engañar! Es un farsante, y los que andan alrededor de él son farsantes. Porque están manipulando, o intentando manipular a alguna gente usando el legado de Chávez”, denunció.

“Yo, en lo personal, y como parte de este proceso revolucionario, yo aprovecho y les digo: ¡les prohíbo que usen el nombre de Chávez! ¡Les queda grande! No tienen moral. ¡Nosotros somos los verdaderos chavistas!”, indicó.

“¿Hemos cometido errores? Todo el mundo comete errores, ¿quién no ha cometido errores? Pero nosotros seguimos el camino que continúa señalando Chávez y que dirige el hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, porque Chávez así lo pidió”, expresó el ministro Chávez.

Indicó que él sabe que están tratando de contactar a personas a todos los niveles en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y en partidos aliados para captarlos, pero les pide al pueblo no dejarse engañar por ellos. “Son farsantes”, reiteró.

“No es cierto que el Presidente Maduro esté traicionando al legado de Chávez”, dice el ministro. Pidió a quienes lo dicen, que lo argumenten. Algunos argumentan que se está traicionando el Plan de la Patria, cuando en su opinión, se está desarrollando al pie de la letra. “Lo que estamos haciendo: el gobierno en la calle, los motores para el nuevo modelo económico, los proyectos sociales, el fortalecimiento de las misiones”.

Recordó Chávez que el Presidente propuso las líneas estratégicas para el llamado de la Constituyente, “y esas líneas estratégicas están contenidas en el Plan de la Patria”, señaló.

“Esta gente quiere manipular usando el nombre de Chávez. ¡Que se dejen de eso, porque el pueblo se los va a cobrar bien caro! No es Adán Chávez, como defensor directo del legado de Chávez”, sino el pueblo venezolano.

Indicó que los llamados “exministros de Chávez” están traicionando el legado de Chávez. También criticó al movimiento Marea Socialista, que, en su opinión, sigue el mismo camino.

Repudio a quienes le piden renunciar a la Constituyente

Señaló que algunos escritores, a quienes él les tuvo respeto alguna vez, han escrito textos interpelándolo públicamente, diciéndole a él que tienen que renunciar a la Constituyente porque sino, estaría traicionando el legado de Chávez.

Aunque Adán Chávez no los mencionó por nombre, al parecer se refiere a Toby Valderrama y Antonio Aponte, quienes eran autores de la columna “Un grano de Maíz” que en su momento era muy citada por el Comandante Chávez, pero que desde 2013 tomaron un camino de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. En un artículo reciente en Aporrea, aseveraron que “la Constitución de Chávez ha sido enterrada junto al Plan de la Patria” e interpelaron al ministro Adán Chávez a que “se manifieste”; lo llaman a “renunciar a esa Comisión Constituyente, desmarcarse de la infamia, exigir retomar el camino del Chavismo. No pueden exigir lealtad los que no han sido leales. La lealtad es con Chávez”.

Al respecto, el ministro Chávez fue bien claro: “¡Que se vayan bien largo al carajo! Y me perdonan la expresión a esta hora, pero están totalmente errados y no les permito nada de eso. Al que le pudiese tener algún respeto, ya no tienen mi respeto y menos mi cariño. ¡Que vengan las críticas, con los argumentos valederos, y vamos a debatir! ¡No te encierres en un escritorio, en una habitación, a escribir y publicar! ¡Sal, muestra la cara!”, explicó.

Recordó que partidos como el Movimiento al Socialismo (MAS) y Bandera Roja, que acudieron a una reunión con la Comisión por la Constituyente, son partidos de la oposición que no forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni tampoco apoyan al Gran Polo Patriótico, aunque en algún momento apoyaron al Comandante Chávez pero luego lo traicionaron. Ahora coinciden en opiniones con los que desertaron recientemente del chavismo.

Indicó que eso está bien, que se organicen, salgan y creen una oposición seria. “Que salgan y digan cual es su proyecto, pero que no digan que es el proyecto de Chávez. Ojalá organicen una oposición seria, y entre todos enfrentemos y derrotemos definitivamente a estos fascistas, que están causando tanto daño en el país”, dijo en concreto sobre los partidos de la MUD.

Se caen algunas caretas

Señaló que es normal que algunos dirigentes de la revolución le hayan dado las espaldas en estos momentos. Recordó que una parte de ellos vienen del bipartidismo y de partidos como Acción Democrática y Copei. “Hay gente que se ha sentido atraída por el liderazgo de Chávez, y en particular algunos que empezaron a despuntar como líderes, o que eran lideres de viejos partidos, tanto de izquierda como de derecha”, pero se dieron cuenta de que en la revolución “no iban a hacer únicamente reformas o satisfacer deseos o necesidades personales, y a consecuencia de ello se cayeron las caretas”

“No se pudieron aprovechar de la situación y han decidido traicionar. Sigue presentándose esa situación”.

Sin embargo, señala que esto no es del todo negativo, porque causa que “el proceso revolucionario se vaya fortaleciendo, porque el poder popular, que es la sustancia que debemos seguir fortaleciendo, ha ido madurando y acrecentando su conciencia del deber social. Quienes nos quedamos en la revolución somos cada día más maduros”.

Recordó que la derecha política había pensado que, tras la muerte del Comandante Chávez, se iba a acabar la Revolución, pero no ha sido así por la fortaleza del poder popular organizado.

“Que nadie piense que nos estamos debilitando; todo lo contrario, ¡nos vamos a seguir fortaleciendo!”, señaló.

Fuente: AlbaCiudad