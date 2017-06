Presidente Maduro llama a cruzada de reflexión y reunificación ante factores que atizan el odio

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó este domingo a los venezolanos a la realización de una cruzada de reflexión para condenar el odio y la violencia que agentes de la derecha nacional han desatado en el país durante los últimos dos meses.

“Llamo al pueblo para que pongamos en marcha una gran campaña, una gran cruzada de reflexión, a una gran cruzada de condena a la violencia y del odio, a una gran cruzada de reunificación nacional. Llamo al amor frente al odio, llamo a la paz frente a la violencia, llamo a la justicia”, indicó durante su programa Los Domingos con Maduro, número 89, desde el parque Vinicio Adames, en el estado Miranda.

Dicho llamado lo realizó luego de que este sábado falleciera el joven Orlando Figuera, quien fue quemado y apuñalado el pasado 20 de mayo en Altamira, municipio Chacao, estado Miranda, por ser señalado como un infiltrado chavista en una manifestación de simpatizantes de oposición.

Con Figuera, ya son 64 los venezolanos que han perdido la vida a causa del odio y la violencia que dirigentes de la derecha han inmerso a sus simpatizantes, con el propósito de desestabilizar el país y derrocar al jefe de Estado.

“Han puesto a pueblo contra pueblo a enfrentarse y la única motivación que puede tener un ser humano para matar a otro es que lo odie, y la única razón que pueda tener la sin razón de un grupo de seres humanos para desear asesinar a otros grupos de sus compatriotas es que haya el odio suficiente, el suficiente componente emocional y deseo de venganza que se vaya de las manos y todos quieran matar”, reflexionó.

“Venezuela pide más que justicia, Venezuela pide que haya una reflexión del alma nacional y que cese inmediatamente la acción de la violencia y los violentos, le pide a los venezolanos que hagamos un esfuerzo superior porque triunfe la paz en cada esquina, barrio, escuela, calle y en cada corazón”, enfatizó.

Exhortó a todos los ciudadanos, sin importar su preferencia política, a deslindarse del camino de la violencia para que no se imponga la destrucción del pueblo a nivel moral, física y psicológica.

“Basta ya, no dejemos más a los violentos, no dejemos más que la violencia se incube y se multiplique como factores de destrucción, que a través de redes sociales y de medios de comunicación se siga encubando una escalada de odio y enfrentamiento. No dejemos más que la derecha apátrida siga avanzando en la siembra de un odio que no han podido ni podrán recoger”, pidió.

Ante esa espiral de violencia, aseguró que el pueblo revolucionario ha mantenido una resistencia con el espíritu de amor que caracteriza al proceso bolivariano.

