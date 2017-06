La Policía tilda de “ataques terroristas” los incidentes en Londres

La Policía metropolitana ha declarado que los incidentes que tuvieron lugar en el Puente de Londres y en el mercado Borough Market de la capital británica son “actos terroristas”.

Asimismo, el organismo ha precisado que el tercer incidente reportado en el distrito Vauxhall fue un caso de apuñalamiento y no estaba conectado con los dos primeros incidentes.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017