Perfil: Luisa Cáceres de Arismendi, la jamás vencida

Después de Simón y María Teresa, son sin dudas la pareja más famosa de la historia de nuestra Independencia y quizás vengan a prefigurar lo que sería la nueva familia venezolana que emergió de aquellas batallas.

Los Bolívar Del Toro tuvieron una historia extremadamente breve y, puestos a ver, eran herederos de fortunas, títulos e hidalguías hispánicas, en cambio los Arismendi Cáceres vivieron como pareja toda la guerra, la separación de Colombia y la consolidación de la República de Venezuela, hoy Bolivariana. Sus orígenes sociales, además, parecen responder claramente a la Venezuela mestiza que se rebela contra sus conquistadores, colonizadores y evangelizadores.

No es posible contar la historia de Luisa Cáceres de Arismendi —de quien hoy se conmemoran 150 años de su muerte— sin la historia de su marido, Juan Bautista Arismendi. Sus vidas, sus amores, son historia patria.

Y aunque la visión tradicional se ha empeñado en elevarla en los altares de nuestra heroicidad más por su condición de esposa amantísima que de resuelta y leal patriota; y aunque su “vida histórica” inicia y termina entorno a su relación con el prócer de Margarita, los venezolanos de hoy sabemos más de ella, nos identificamos más con la mujer del billete rosado, que con el libertador de Nueva Esparta.

Es un extraño caso en el que, aunque su historia, como la de Eva, está indisolublemente atada a la del marido, Luisa adquiere un protagonismo propio.

Su papá, José Domingo Cáceres, era venezolano, profesor de gramática y latín, historiador y una figura pública de la Caracas culta de principios del siglo XVIII, lo que explicaría que, siendo mujer, Luisa sabía leer y escribir y por su comportamiento ante las fuerzas españolas, tenía una formación en lo que entonces se llamaba el Derecho de gente y las ideas de la Revolución.

Cáceres era, además, un patriota, casado con una venezolana, doña Carmen Díaz. Sin títulos, ni heredades, armado primero con las ideas de la Ilustración, se sumó a la causa de la Independencia y participó en la rebelión caraqueña del 19 de abril de 1810.

Luisa, su primogénita, tenía entonces 11 años y toda aquella conmoción que iba a cambiar radicalmente el mundo que hasta entonces había conocido debió haberla impactado de manera significativa. Todos los miembros de su familia participaron de manera destacada en la causa y morirían por ella.

En la Navidad de 1813, perdida la Primera República, Caracas bullía en la conspiración libertaria que no cesaba y como es posible amarse aún en tiempos de guerra, Luisa conoció Juan Bautista durante una ceremonia religiosa que en la época se hacía entorno al Pesebre o Nacimiento.

Uno presume que fue amor a primera vista por lo que cuenta el primer biógrafo de Arismendi, Mario Briceño, quien asegura que fueron presentados por José Félix Ribas y que el hombre quedó impactado por la muchacha que acababa de cumplir 14 años.

Briceño la describe con estas palabras: “en su cuerpo competían lo acabado de sus formas con la sencilla gentileza de su porte, y a las bellas facciones de su rostro daban expresión particular la pureza de su alma y los cándidos pensamientos de su infancia”.

Cuesta un poco entender a que “acabadas formas” de su cuerpo se refiere Briceño al constatar que Luisa estaba en plena adolescencia. Duda por demás razonable si tomamos en cuenta la inmediata afirmación sobre el rostro de la heroína, que expresaba “pureza de alma” y “los cándidos pensamientos de su infancia”.

Quizás no resulta fácil para un historiador que quiere exaltar a nuestros héroes explicarle a los venezolanos de hoy cómo y por qué un hombre de 43 años, viudo, pudo prenderse emocionalmente de una chama de 14 años, en medio de la guerra, además.

Pero si reconsideramos la historia contada por el mismo Briceño, lo que quizás estaba realmente “acabado” en Luisa eran las ideas, su pensamiento libertario, el talento para usar las palabras y ganar voluntades. Y aunque todo eso estaba contenido en un cuerpo que aún no alcanzaba el pleno esplendor de las redondeces femeninas, no dejaba por ello de ser cautivador.

No necesariamente como lo hemos entendido hasta ahora, como la atracción natural de un hombre por una mujer, sino como la admiración por una persona que a tan corta edad, puede expresar ideas mayores, como los hechos posteriores parecen confirmarlo.

Sin embargo, este giro en la interpretación de la historia –bastante aventurado por cierto- requiere que movilicemos nuestras ideas en torno a las mujeres, a quienes reconocemos toda clase de “atractivos deliciosos” en lo referente al cuerpo, pero nos cuesta una epopeya, siglos de patriarcado, admitir que ellas pueden tener las ideas tan largas como la cabellera.

El 6 de marzo de 1814 el padre de Luisa muere durante el asalto a la guarnición de Ocumare por parte de las tropas del rey al mando de Francisco Rosete. Juan Bautista Arismendi, quien está en Caracas, organiza un grupo de estudiantes para ir en auxilio de los patriotas sitiados. Son derrotados y el hermano menor de Luisa, Félix Cáceres, que tenía 13 años, es hecho prisionero y ejecutado.

Tres meses después, el 7 de julio, toda su familia debe abandonar sus casas y sumarse a la marcha que la historia nuestra llama la Emigración a Oriente. José Tomas Boves amenazaba con tomar Caracas y los patriotas sin dudas serían degollados o fusilados.

En la travesía, que hasta Barcelona duró 20 días, se estima que murieron 12 mil de las 20 mil personas que salieron de la capital de la República. Los sobrevivientes se dispersaron entre los llanos y la mayoría se embarcó en Cumaná con rumbo a las Antillas.

Luisa, que vio morir a cuatro de sus cinco tías paternas en el viaje a pie hasta Cumaná, se embarcó con destino a Margarita donde se reunió con Juan Bautista. Cinco meses después, el 4 de diciembre de 1814, se casaron en la Asunción.

No dudamos de los sentimientos de amor que pudo haber entre los dos, pero en los tiempos de la colonia y principios de la República las mujeres no eran sujetos de derecho, estaban sometidas a la voluntad de sus padres o esposos e, incluso, de sus tíos y hermanos, aunque éstos fueran menores. Aquel matrimonio, aunque ella tenía 15 años y su esposo 44, le fue sumamente conveniente.

En abril de 1815 el general español Pablo Morillo llegó a Margarita con la mayor flota realista que estas tierras habían visto. Juan Bautista, quien era el gobernador de Nueva Esparta, decide rendirse ante la superioridad militar de los españoles y se retira al norte dónde se concentra en preparar la resistencia.

Pero era difícil que Arismendi pasara liso para los españoles. Su padre, Miguel Arismendi, era lo que entonces se llamaba un blanco peninsular (era vasco), militar de carrera, había ocupado los cargos de Capitán de Milicias, Alguacil Mayor, Fiel Ejecutor, Regidor y Alcalde de La Asunción. Pero por esas cosas de las pasiones, suponemos, se había casado con María Subero Ibáñez, nativa de Margarita y de quien no se tienen mayores datos.

Para cuando se produce la revolución de 1810, con 35 años cumplidos y a pesar de las altas posiciones que había ocupado su padre, Juan Bautista apenas era jefe de milicias de blancos, que se diferenciaban de las milicias de partos (mestizos) por el rígido sistema de castas que los españoles habían impuesto en las colonias, según el cual la llamada limpieza de sangre, el color de la piel, el origen familiar y la presumida nobleza o hidalguía de esa familia determinaba toda tu vida.

En 1818, en un juicio por infidencia (traición al rey) contra José Inocencio Castro Rojas, pardo y de oficio platero, quedó asentado en el sumario los testimonios que contra éste se levantaron, según los que, habiendo presenciado él la llegada de Pablo Morillo a Margarita, solía hablar de la valentía con la que lo había enfrentado Juan Bautista Arismendi, a quien se refería como “indiecito bueno”.

Esa pinta de indio de Arismendi, aun siendo hijo de uno de los españoles más encumbrados de la isla, debió ser un verdadero inconveniente y quizás explica cómo y por qué ascendió de jefe de milicias de blancos a coronel de todas las fuerza patriotas en Margarita con la llegada de la revolución libertadora.

Algunos historiadores, quizás influenciados por esa misma pinta de guaiquerí que al parecer tenía, le atribuyen una especial inquina hacia los españoles y canarios al momento de ejecutar el decreto de Guerra a Muerte del Libertador Simón Bolívar. En Margarita habría pasado por las armas a 29 peninsulares y en Caracas unos 800, incluyendo los que se encontraban enfermos en hospitales.

Aunque en verdad Arismendi no hizo nada distinto a lo que igualmente hicieron Santiago Mariño, José Antonio Páez y otros próceres, los españoles no se la iban a dejar pasar, además, la crueldad de los partidarios del rey contra los patriotas no tuvo límites. Félix, el hermano menor de Luisa, según Mariano Briceño, murió descuartizado a machetazos. Tenía 13 años.

Controlada Margarita por las fuerzas de Morillo, que eran tropas profesionales, Juan Bautista se retira a las montañas de Copey de la isla dónde organiza la resistencia. El comandante Antonio Cobián, que tenía la tarea de rendirlo o matarlo, decide hacer prisionera a Luisa, quien estaba embarazada, creyendo que así el hombre sería más fácil de reducir.

Aunque Morillo llegó a Venezuela con unos 15 mil hombres en 60 embarcaciones de guerra, los españoles sabían que no bastaba con ganar la guerra militarmente, sino que había que quebrar moral y políticamente lo que ellos consideraban la insolencia de los patriotas, su resolución a ser libres. En ese sentido, era prioridad que figuras públicas, personas reconocidas, que habían participado en la causa se arrepintieran, pidieran perdón, suplicaran la clemencia de sus majestades y aceptaran nuevamente su condición de vasallos.

Que Luisa, la joven esposa del general Arismendi, el más exaltado de los patriotas isleños, rogara por su vida y la de su esposo, suplicara clemencia y jurara lealtad al rey, su señor, era tan importante en los propósitos de Morillo como reconquistar la Asunción y la fortaleza de Pampatar.

En los cientos de juicios por infidencias (traición al rey) que se abrieron en Venezuela tras la llegada de Morillo, era común que las mujeres clamaran clemencia para sus esposos, hijos o padres acusados de insurrectos y, sobretodo, que renegaran en su nombre de la causa patriota.

María del Rosario Ascanio y Ribas, viuda del capitán patriota José Francisco Gil, para librarse de la cárcel y poder atender a sus cuatro hijos, en el juicio que se le siguió, se vio obligada a renegar de su tío, el general José Félix Ribas, y señalarlo de ser responsable de la muerte de su esposo, quien había muerto en combate.

En las cárceles, en los tribunales, en sus propias casas o teniendo que huir de ellas, las mujeres padecieron la guerra tanto como la padecieron los hombres en los campos de batalla.

Luisa fue llevada prisionera el 24 de septiembre de 1815, un día antes de cumplir los 16 años. Primero fue a la casa de una familia en la Asunción. Luego conducida a un calabozo en el castillo de Santa Rosa de la misma ciudad. Allí se le privó de una adecuada alimentación y se le sometió a tortura obligándola a estar sentada sin moverse todo el día bajo la vigilancia de un celador.

Arismendi logró capturar a varios jefes realistas, entre ellos a Cobián, por lo que le proponen cambiar a los oficiales prisioneros por Luisa, pero la respuesta de Juan Bautista es realmente desconcertante: “sin patria tampoco quiero esposa”. En una máxima demostración de cobardía los españoles hacen más penoso el cautiverio de Luisa y cuando le informan que su esposo se ha negado al canje, la respuesta de ella desconcierta aún más: “jamás lograréis de mí que le aconseje faltar a sus deberes”.

La hija primera de Luisa y Juan Bautista nació en prisión. Es difícil imaginar cómo fue el parto en aquel calabozo y cuál fue su reacción al ver que la niña estaba muerta, pero no se rindió. Los realistas la trasladan a la Guaira donde es encerrada en las bóvedas del puerto. En un acto de aparente clemencia es conducida al monasterio de las hermanas de la Concepción en Caracas al que ingresa como prisionera, pero se sigue negando a renegar de la causa de la patria y es devuelta a la Guaira para ser embarcada junto a otros prisioneros con rumbo a Cádiz, España.