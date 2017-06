“ANC no requiere referendo consultivo”

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró este miércoles que la solicitud del proceso Constituyente esta amparado bajo la Constitución de la República, por lo que no viola ninguno de sus reglamentos.

“No tienen razón (la derecha) cuando dicen que hay que ir a un referéndum (consultivo) para llamar a la Constituyente, porque esta Constitución dejó el mecanismo que no tenía la de 1961”, indicó durante su programa semanal Con El Mazo Dando.

En este sentido, Cabello destacó que la actual Carta Magna, impulsada por el presidente Hugo Chávez, permite activar mecanismos para modificarla, en caso de que sea necesario, cómo lo establecen los artículos 347, 348 y 349.

“Los adecos llamaron al Congreso de la época y le ordenaron que hiciera una Constitución a la medida de los adecos y los copeyanos, tan a la medida fue que no había forma de cambiarla, de sustituirla por otra, por eso el Comandante Chávez llama al poder constituyente originario, ojalá lo entendieran algunos camaradas que andan por allí confundidos. No tienen razón cuando dicen que hay que ir a un referéndum para llamar a la Constituyente, porque esta Constitución (la de 1999) dejó el mecanismo que no tenía la de 1961. Recordemos nosotros que el 11 de abril la derecha acabó con esta Constitución y dijeron que volvía la del 61, para que no la cambiaran más nunca”, señaló.