31 de Mayo: Día Mundial de No Fumar

Este 31 de mayo se celebra el día “Mundial de No fumar” o “Día Mundial sin Tabaco”, que tiene como propósito fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las maneras de consumo de la sustancia del tabaco, de acuerdo con la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco, con la finalidad de alertar y dar conocer a los fumadores e incrementar el conocimiento de las sociedades sobre el impacto negativo que tiene el tabaco en la salud y el ambiente.

Con la designación de este día se buscó fomentar campañas que incluyeran la participación de los “medios de comunicación sin tabaco, lugares de trabajo sin tabaco y crecer sin tabaco”.

Durante la fecha la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del cigarrillo, como forma de reducir el número de consumidores.

Según la OMS el tabaquismo cada año cobra la vida de casi 6 millones de personas, de las cuales lamentablemente 600 mil son no fumadores, conocidos también como fumadores “pasivos”.

“Si no se actúa, la epidemia del tabaquismo matará a más de 8 millones de personas al año de aquí al 2030, y estas muertes se darían en un 80% en las poblaciones de los países de bajo y mediano ingreso”, asegura la Organización.

Venezuela 100% libre de humo

En Venezuela desde el 31 de mayo de 2011 entró en vigencia, y por disposición de Ministerio para la Salud, el decreto 030, en el que queda prohibido fumar o mantener encendido productos derivados del tabaco en lugares públicos, de trabajo, o cualquier sea su uso, incluyendo transporte público. Desde ese momento se colocaron anuncios en todos locales, donde se advierte a los que hacen uso de ellos que es un “Espacio 100% libre de humo”.

Venezuela es uno de los 13 países del continente que ha aprobado leyes protegiendo a la población, sin excepción, de la exposición al humo de tabaco.

Desde esta prohibición de fumar en lugares públicos se han creado diferentes reacciones en la sociedad venezolana. Con el pasar del tiempo algunos venezolanos han acatado la norma y otros simplemente hacen caso omiso.

La ley contempla la colocación de un cartel que informe que el sitio “Es un espacio Libre de humo”, el establecimiento que incumpla con esta ley será sancionado con multas entre 12 y 2.500 unidades tributarias. Con esta medida no solo se busca proteger a los fumadores pasivos de los perjuicios del tabaco, sino que además se incita a los fumadores activos a disminuir forzosamente la cantidad de cigarrillo que consume.

Venezuela fue el segundo país en implementar las advertencias sanitarias en Latinoamérica y este año se propone renovarla por tercera vez, según el Ministerio de la Salud

Aunque muy poco es el conocimiento que tienen los venezolanos en cuanto a la celebración del Día Internacional de No Fumar y el daño que este hace en su salud y el ambiente, aseguran que la medida tomada por el gobierno ha favorecido a los no fumadores. Sin embargo, piensan que se debe intensificar las campañas y hacer mayor seguimiento a la ley.

Arnery 28 años. “fumo desde los 17 años, no sabía ni tenía conocimiento que este 31 de mayo se celebra el día internacional del no tabaquismo. A pesar de que tengo conocimiento del daño que me puede causar, esto no me impide consumir el tabaco, estoy de acuerdo con la resolución 030, debido a que no todo el mundo fuma y esto de alguna manera causa molestia a esas persona (…) Lo prohibido se hace tentador, si estamos en el trabajo no escapamos un rato para fumar en algún lugar abierto al aire libre”.

Alejandro Hernández 22 años: “Me puedo fumar al día 1 caja de cigarros al día. Fumo desde los 15, inicié por mi entorno social, me encontraba con amigos e iba a reuniones sociales donde mucha gente fumaba y lo probé, desde ese momento hasta el día de hoy no lo he podido dejar. Estoy de acuerdo con la resolución 030 y me parece excelente ya que fumar en lugares cerrados es sinónimo de insalubridad y es muy incomodo para la personas que no fuman. Sé que esto perjudica mi salud, pero por eso no piensa dejarlo, la única manera de dejarlo es que aumente su costo esto me llevaría a disminuir el consumo diario”.

Según estudios realizados por la Oficina Nacional anti Drogas alrededor de 7 millones de venezolanos son fumadores y se encuentran en edades comprendidas entre 15 y 65 años.

Especialista en la materia así como la Organización Mundial de la salud, aseguran que el tabaquismo se ha convertido en una Bomba de tiempo para la sociedad, debido a que el consumo de tabaco es la segunda causa de muerte a nivel mundial, tras la hipertensión y es responsable del fallecimiento de 1 de cada 10 adultos.

Fuente: DesdeLaPlaza