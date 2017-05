Casi 5 millones de jubilados y pensionados, en la mira de M.auricio Macri.

Por Norma Estela Ferreyra:

La idea de reformar el sistema actual de aumentos automáticos a los Jubilados y Pensionados, que ya quedaron atrasados gracias a la gran inflación acontecida desde que Macri gobierna el país, lo que unido al aumento de la edad para jubilarse, y al saqueo indiscriminado del Fondo de Garantía, nos lleva a pensar que estamos a un paso de la privatización, con el regreso de las A.F.J.P.

Pero como si esto fuera poco, y según el diario LA NACIÓN del pasado 24 de Mayo, “la industria farmacéutica culpa a la obra social de los jubilados y pensiones, de rescindir el acuerdo firmado en Enero pasado; mientras la entidad de los Jubilados, afirma que la cobertura “está garantizada”…

No obstante, la industria farmacéutica, salió con los tapones de punta, manifestando que a partir del 29 de junio, los afiliados de PAMI seguirán teniendo disponibles los medicamentos, pero ya no los tendrán con descuento. Además, se difundió un comunicado para informar que “el PAMI rescindió de manera unilateral el convenio con la industria farmacéutica de dispensación de medicamentos a partir de las 0 horas del próximo 29 de junio”. Agregando:: “Dejamos constancia que durante los últimos dieciséis meses el PAMI no cumple, mientras la industria farmacéutica se esforzó para evitar que una alteración del convenio terminase afectando la prestación a los jubilados”

Aunque el texto evita hablar del final de los descuentos, en la industria farmacéutica, admiten que finalizar el convenio con PAMI significa, en definitiva, que se dan de baja todos los descuentos que hasta ahora los laboratorios hacían para los jubilados y pensionados. El convenio que cada año firma el PAMI es el más importante que tiene la industria farmacéutica con una obra social, en Argentina. El PAMI financia entre el 50% y hasta el 100% del precio de venta de los medicamentos que consumen sus afiliados.

Pero yo no estoy segura de que la Industria Farmacéutica, esté dispuesta a perder su mayor negocio, como es proveer a los adultos mayores de medicamentos “basura”, en complicidad con la mayoría de los médicos especialistas en geriatría, no con todos, por supuesto y que se les entregan mensualmente, a precios tan altos que no podrían comprárselos con su propio peculio.

Esta medida, que estoy segura no prosperará por la presión de los Laboratorios sobre este bochornoso gobierno de nuestro actual presidente, no es tan mala si se tienen en cuenta, la gran cantidad de artículos científicos, que hablan sobre ciertos medicamentos perjudiciales, que tienen como destinatarios a los ancianos, como vamos a ver a continuación y tal vez, lo que pensamos como algo perjudicial, resulte un beneficio para su salud.

Veamos qué dice el Dr Dr. John Virapen, sobre la Mafia Farmacéutica:

¿Quieres saber lo que piensa un ex-dirigente, de Suecia, de la industria farmaceútica, en el laboratorio Eli Lily, después de 35 años de servicio?

¿Tienes curiosidad de saber su punto de vista sobre el polémico asunto de la vacunación?

¿Te interesa conocer por él mismo, sobre el Síndrome de Hiperactividad y Desorden de Atención? ¿O cuáles son los criterios “científicos” que determinan lo que es o no una enfermedad siquiátrica? ¿O que ocurre cuando se demuestra que un fármaco mata a las personas?.

Johon Virapen admite que sobornó al gobierno sueco para que fuera registrada como fármaco el conocido PROZAC y sabe mucho más, y eso que aún puede decir y que se encuentra resguardado, por si le pasa algo, se ha convertido en su seguro de vida.

Él mismo dice, que “despertó” cuando tuvo a su hijo y se dio cuenta de que lo que había hecho a miles de personas, le ocurriría a su mismo hijo en este mismo sistema.

Y entonces, se dispuso a hablar, donde le inviten, para que esta verdad llegue a la gente porque tal como dice: “las protestas públicas pueden conseguir que esta industria, deje de fabricar muertos”. Otras declaraciones suyas en una charla en Alemania, fueron : “La industria farmacéutica es la más corrupta y poderosa del mundo y mata a más gente que todas las guerras que tenemos activas en el mundo, pero a largo plazo. Están más interesados en enfermar a la gente que en curarla”. “Los médicos estos días no saben mucho de medicina, ni se preocupan mucho de tratar a sus pacientes. Piensan más en cuánto dinero se les pagará”.

Pero sin embargo, él no dice todo lo que sabe, pero todo lo que dice necesita ser comprendido por todos nosotros, los consumidores. Y debe ser difundido sin dilación a todos nuestros familiares, amigos y conocidos, especialmente, a los que tenemos la obligación de proteger

El Dr. John Virapen trabajó más de 35 años en la industria farmacéutica. En Suecia se desempeñó como gerente general de Eli Lilly & Company y estuvo involucrado en el lanzamiento al mercado de varios medicamentos con efectos secundarios masivos. John Virapen ha escrito su primer libro sobre su actividad como gestor en la industria farmacéutica en 2006 bajo el seudónimo de “John Rengen”, el libro “Rubio Talks — A story from a Pharma-Insider” Está en la web y hay que traducir al español). A principios de 2008 su nuevo libro ” Side Effects: Death” fue publicado y es actualmente un best-seller en Europa. John Virapen está arrepentido de haber participado en ello y ahora se dedica a exponer y crear conciencia sobre cómo la industria farmacéutica está operando con su propio interés como objetivo primordial. ”

Por favor, lector, no dejes de ver este vídeo, donde él mismo Dr Virapen, nos explica todo.

https://www.youtube.com/watch?v=jK0oOevws6M

Precisamente en su libro “side Effect: Death” el autor publica lo que verás en este link, y en la parte derecha del escrito, está traducido al Español, y que deberá compartir con cuantas personas pueda hacerlo: http://www.linguee.com/english-spanish/translation/side+effects+death.html

