Debate al proceso constituyente como una ventana de paz
Ptrofesionales y Técnicos PSUV Carabobo invitan al acto.
PUERTO CABELLO INICIÓ PROCESO CONSTITUYENTE ATRAVES DE LA COMISION DE MOVIMIENTO SOCIALES DONDE DIÓ LA APERTURA EL COORDINADOR AMILCAR MOLINA DANDO LA BIENVENIDA y EXPLICANDO EL TRABAJO DE LOS DIFERENTES MOVMIENTOS SOCIALES Y COMO ESTAN ACTUALMENTE ORGANIZADO,EL DIPUTADO HECTOR AGUERO EXPLICÓ EN UN CONVERSATORIO LLENO DE AMOR DE ENERGIA INFORMANDO QUE EL PROCESO CONSTITUYENTE ES UNA VENTANA ABIERTA A LA PAZ NUESTRO OBJETIVO ES ÉSE A TRAVES DE LAS 9 LÍNEAS DE ACCION POLITICA PRESENTADA POR NUESTRO PRESIDENTE NICOLAS MADURO, UNO DE LOS GRANDES RETOS ES CONSTITUCIONALIZAR LAS MISIONES Y LAS LEYES DEL PODER POPULAR DEFENDER LA SOBERANÍA Y LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL. NOS ESTAMOS JUGANDO LA PATRIA, ESTAMOS TODA LA TROPA ALERTA DE DEFENDER NUESTROS DERECHOS POR OTRA PARTE LA DIPUTADA XIOMARA LUNA AGREGO Q LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ES DE CARACTER PLURICUTURAL VALOR QUE NOS PERMITE RECONOCERNOS A TODOS Y EL DERECHO A NUESTRAS LEYES COMO LOS TRABAJADORES, CAMPESINOS,LA GARANTIA DEL FUTURO INCLUIR UN CAPITULO ESPECIAL JUVENTUD TAMBIEN LA APLICACION DE LA COMPETENCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA LOGRANDO Q EN CADA ESPACIO DE ESTOS SECTORES SOCIALES EXISTA UNA CONSTITUYENTE PATRIOTICA ,PARTICIPATIVA Y PROTAGONICA SOMOS LA VÓZ DE AMERICA EN EL MUNDO Y LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS ,EL DR NAHUN NAVARRO QUE EXPRESO Y DETALLO LOS ARTICULOS 347 Y EL 348 El ORIGEN ,EL PORQUE SE LLEVO ANTERIORMENTE Y PORQUE AHORA SE ESTA DANDO DE ESTA MANERA Y LA INICIATIVA TOMADA POR EL PRESIDENTE MADURO HOY FUE UNA ACTIVIDAD DE TODO Y PARA TODOS CON EL CORAZÓN DE LA PATRIA MUCHO PUEBLO CHAVISTA ESPERANDO EL LLAMADO PARA LA RESPUESTA CON LAS ARMAS DE PAZ LUEGO SE DIO EL DERECHO DE PALABRA PARTICIPARON:LOS TRABAJADORES, SECTOR EDUCATIVO,PROF Y TÉCNICOS,MUJER,MISIONES,FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA,JUVENTD POR LA VIDA Y LA PAZ LA COMISION DE MOVIMIENTO SOCIALES EN TODO EL ESTADO ACTIVADO PARA EL DEBATE
POR Profesionales y Técnicos PSUV